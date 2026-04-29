Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 mit 120 Hertz Display gelauncht

Das Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 ist ein neues kompaktes Tablet mit 120 Hertz Display, Stereolautsprechern und über einen halben Tag Akkulaufzeit.

Aktuell ist das Tablet nur in Malaysia erhältlich und kostet dort umgerechnet rund 120 Euro.

Ausstattung Xiaomi Redmi Pad 2 9.7

Das verbaute 9,7 Zoll große IPS-Display des Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 arbeitet mit 2.048*1.280 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 600 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte. Die Helligkeit ist händisch bis maximal 500 Nits einstellbar.

Auf der Gehäuserückseite befindet die 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera.

Akku, Prozessor und Co.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 7.600 Milliamperestunden, der in bis zu 13 Stunden Laufzeit bei Videos resultiert. Innerhalb weniger Stunden kann der Akku mit maximal 15 Watt vollständig aufgeladen werden.

Ein Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 4 GB RAM und einem Grafikchipsatz als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher beträgt wahlweise 64 oder 128 GB, der per microSD-Karte erweiterbar ist. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WLAN oder 4G unterstützt.

Das kompakte Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 ist in Malaysia als WLAN-Modell für umgerechnet ca. 120 Euro und mit 4G für rund 140 Euro erhältlich. In Deutschland kann das 11 Zoll Redmi Pad 2 bereits für etwa 180 Euro erworben werden.