Kompaktes E-Ink Tablet Pocketbook InkPad One

Das Schweizer E-Ink Tablet Pocketbook InkPad One bietet für rund 300 Euro eine solide Ausstattung zum Lesen von E-Books, handschriftlichen Notizen und Skizzen. Besonderheit ist Linux als Betriebssystem, womit E-Bücher aus jeder Quelle auf den E-Reader geladen werden können.

Als Zielgruppe werden Nutzer angesprochen, die unterwegs oder daheim gerne elektronische Bücher lesen, Notizen schreiben oder einfache Zeichnungen erstellen wollen.

Ausstattung Pocketbook InkPad One

Das verbaute 10,3 Zoll große E Ink Mobius Display arbeitet mit 226 PPI Pixeldichte und 16 Graustufen für eine klare Darstellung der Inhalte auf dem Pocketbook InkPad One. Vor allem digitale Zeitschriften, Comics, Fachliteratur und PDF-Dokumente werden wie auf gedruckten Buchpapier gezeigt.

Der aktive Stylus ermöglicht Randnotizen direkt im E-Book, wie Passagen markieren oder Gedanken niederschreiben. Eine Shop-Bindung besteht nicht, weil das Tablet auf Linux basiert und aus diesem Grund lassen sich E-Books von jeglicher Plattform wie der Onleihe, öffentlichen Bibliotheken oder einzelnen Shops herunterladen.

Audiofunktionen

Das Inkpad One unterstützt Audiofunktionen und Text-to-Speech, wodurch Hörbücher und Audiodateien per Lautsprecher oder Bluetooth-Kopfhörer wiedergegeben werden können. Der Kopfhörer lässt sich per Bluetooth und USB-C anschließen.

Von dem Inkpad One werden 21 Buchformate unterstützt. Mit dem integrierten Frontlicht können Inhalte bei Tag und Nacht komfortabel gelesen werden. Als Betriebssystem ist Linux 5.10.226 installiert worden. Bis zu 30 Tage Laufzeit reicht eine volle Akkuladung.

Im Handel ist das Pocketbook Inkpad One für 299,00 Euro erhältlich.