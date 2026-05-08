Huawei MatePad Pro Max startet in Europa

Das neue Flaggschiff-Tablet Huawei MatePad Pro Max bietet eine vergleichbare Leistung wie das iPad Pro und startet bei 1.399 Euro.

Die Käufer erhalten dafür ein helles OLED-Display, schnellen Prozessor und eine starke Ausstattung für anspruchsvolle Aufgaben.

Ausstattung Huawei MatePad Pro Max

Das Huawei MatePad Pro Max verfügt über ein 13,2 Zoll großes OLED PaperMatte-Display mit 3.000*2.000 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 1.600 Nits Helligkeit. Integriert ist das Tablet einem ultradünnen nur 499 Gramm leichten Gehäuse.

Eine Akkuladung umfasst 10.400 Milliamperestunden für bis zu 14,5 Stunden Videolaufzeit. Aufgeladen wird der Akku mit einem starken Ladegerät und es lassen sich auch andere Geräte mit 40 Watt Reverse-Charging mit Energie versorgen. Zur Audiowiedergabe stehen sechs Lautsprecher bereit.

Kamera und Co.

Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite arbeitet mit 50 MP Auflösung und für Selfies oder Videoanrufe ist eine 12 MP Frontkamera verfügbar. Als CPU dient ein nicht genau bezeichneter Kirin ARM-Prozessor mit 12 GB RAM. Der interne Speicher im Huawei MatePad Pro Max liegt bei wahlweise 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

In Europa soll das flinke HUAWEI MatePad Pro Max mit 256 GB Speicher und 12 GB RAM für 1.399 Euro, während die Variante mit 512 GB zusätzlich 250 Euro kostet. Optional ist die Tastatur Glide Keyboard erhältlich, womit das Tablet zu einem kleinen Notebook wird.