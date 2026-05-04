Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 in Deutschland und Österreich gestartet

In Deutschland und Österreich ist das neue Topmodell Lenovo Idea Tab Pro 2 Gen für 449 Euro seit wenigen Tagen erhältlich.

Als Notebookersatz kann das Tablet wegen seiner Ausstattung und 13 Zoll großen Display eingesetzt werden.

Ausstattung Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Das verbaute 13 Zoll große IPS-Display des Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 arbeitet mit 3.504*2.190 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 400 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung der Bildschirminhalte. Anwender können mit dem zusätzlich erhältlichen Lenovo Tab Pen Plus, der 4.096 Druckstufen bietet, Skizzen, handschriftliche Notizen und Zeichnungen erstellen.

Ein Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 dient in Kombination mit 8 GB RAM als schnelle Recheneinheit im Tablet. Der interne Speicher umfasst 128 GB bzw. 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität beträgt 10.200 Milliamperestunden für eine lange Laufzeit in Abhängigkeit vom Nutzungsverhalten. Der Akku wird mit maximal 45 Watt per USB-C innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Kamera bereit. Die Kommunikationsstandards Bluetooth und WLAN werden unterstützt.

Als Betriebssystem ist Android 16 installiert worden. Der Anschluss einer Tastatur per Bluetooth ist möglich, womit das Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 in ein kompaktes Notebook verwandelt wird.

Das Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ist in Deutschland und Österreich mit 128 GB Speicher für 449 Euro erhältlich. Die zweite Variante mit 256 GB Speicher kostet 489 Euro.