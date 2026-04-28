E-Ink Tablet Boox Go 10.3 Gen II Lumi vorgestellt

Das E-Ink Tablet Boox Go 10.3 Gen II ist für rund 450 Euro im Handel verfügbar und bietet die Möglichkeit einer ablenkungsfreien Arbeit, um E-Books zu lesen, Notizen zu schreiben oder Zeichnungen zu erstellen.

Die Zielgruppe sind Anwender, die fokussierter ihren Alltag organisieren sein wollen oder Kreative, die unterwegs gerne zeichnen.

Ausstattung Boox Go 10.3 Gen II Lumi

Das Boox Go 10.3 Gen II Lumi verfügt über ein 10,3 Zoll großes ePaper-Display mit 2.480*1.860 Pixeln Auflösung, 300 PPI Pixeldichte für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte und ein Frontlicht mit CTM. Das Frontlicht bietet eine warme und kalte Lichtfarbe.

Zur Bedienung liegt der Boox InkSense Plus Stylus-Touch mit 4.096 Druckempfindlichkeitsstufen bei. Die Inhalte werden in 16 Graustufen dargestellt.

Ein Octa-Core Prozessor dient in Kombination mit 4 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Paper-Tablet. Der interne Speicher umfasst 64 GB. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.1 und Wi-Fi abgedeckt. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem Dual-Lautsprecher, Mikrofon und USB-C Port .

Akku und Betriebssystem

Die Akkukapazität des Boox Go 10.3 Gen II Lumi liegt bei 3.700 Milliamperestunden und resultiert je nach Nutzung in mehreren Wochen Laufzeit. Als Betriebssystem ist Android 15 installiert worden, weshalb Apps aus dem App Store auf dem E-Ink Tablet genutzt werden können.

Die Käufer erhalten das Boox Go 10.3 Gen II Lumi für rund 450 Euro mit dem Boox InkSense Plus Stylus, USB-C-Kabel und Schnellstartanleitung. Geeignet ist das Paper-Tablet für E-Books, handschriftliche Notizen, Skizzen und zum Hören von Podcasts, Hörbüchern und Hörspielen.