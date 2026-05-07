E-Ink Tablet Remarkable Paper Pure gestartet

Der Tablethersteller Remarkable aus Norwegen hat sein neues E-Ink Tablet Remarkable Paper Pure vorgestellt, was seit gestern ab 399 Euro mit Standard-Marker im Handel erworben werden kann.

Das kompakte Tablet wartet mit einem leichten Design, klaren Display und einfachen Reparierbarkeit.

Ausstattung Remarkable Paper Pure

Das Remarkable Paper Pure E-Ink Tablet wiegt 360 Gramm und bietet eine papierähnliche Displayoberfläche, die sich wie Papier anfühlt beim Schreiben, Skizzen erstellen und handschriftlichen Notizen. Beim verbauten 10,3 Zoll E-Ink Carta 1300 Panel wird mit 1.872*1.404 Pixeln Auflösung und 226 PPI Pixeldichte gearbeitet.

Gegenüber dem Vorgängermodell erfuhr die Latenz eine rapide Optimierung, weshalb das Geschriebene sofort auf dem Display erscheint. Das Blättern, die Navigation und Zoomen wurde bezüglich der Geschwindigkeit verdoppelt.

Akku, Prozessor und Co.

Ein neuer Dualcore-Prozessor mit höherer Taktfrequenz wurde mit 2 GB RAM verbaut und der interne Speicher um 400 Prozent auf 32 GB deutlich erhöht. Laut Hersteller reicht eine Akkuladung für maximal drei Wochen, wenn das Remarkable Paper Pure am Tag eine Stunde genutzt wird.

Die Reparierbarkeit wurde verbessert, indem das Gehäuse nicht verklebt wurde, sondern eine Verschraubung Verwendung fand. Das E-Ink Tablet hat neue Softwarefunktionen in Form einer Umwandlung von Webseiten, flexiblen Cloud-Importen, Suchfunktion, Kalender und KI-Unterstützung. Alle Notizen lassen sich direkt an Slack oder Miro übermitteln. Per optionalen Connect-Abo stehen mehrere hundert exklusive Vorlagen zur Auswahl.

Das Remarkable Paper Pure startet bei 399 Euro mit Standardmarker und 469 Euro mit dem Marker Plus und Sleeve Folio in drei Farben. Der Marker Plus hat ein Radiergummi. Die Zielgruppe sind Nutzer, die unterwegs und daheim ablenkungsfrei Notizen schreiben, Skizzen zeichnen oder ihre Gedanken und Ideen niederschreiben wollen.