Leistungsstarkes Convertible Acer TravelMate P4 Spin

Das Convertible Acer TravelMate P4 Spin beeindruckt mit einem schnellen Intel Core Ultra 7, 16 GB RAM, Active Stylus und einem spiegelfreien matten Touchdisplay für rund 880 Euro.

Als Zielgruppe werden anspruchsvolle Anwender angesprochen.

Ausstattung Acer TravelMate P4 Spin

Der verbaute 14 Zoll bemessende Touchscreen arbeitet mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine klare Darstellung der Inhalte. Die Bedienung erfolgt mit den Fingern, Active Stylus oder der beleuchteten Tastatur.

Als zentrale Recheneinheit dient ein Intel Core 7 155U Octacore-Prozessor mit 16 GB RAM und der Arbeitsspeicher lässt sich erweitern. Der interne SSD-Speicher umfasst 1 TB, der gegen einen größeren Speicher ausgetauscht werden kann.

Akku, Betriebssystem und Kommunikation

Die Akkukapazität umfasst 53 Wattstunden für rund zehn Stunden Laufzeit,. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WLAN unterstützt. Für die Sicherheit sorgt ein Fingerabdrucksensor zur Entsperrung des Convertibles. Beim Betriebssystem entschied sich der Hersteller für Microsoft Windows 11 Pro.

Eine 2 MP Frontkamera dient der Kommunikation in Videogesprächen. Abgerundet wurde das Gerät durch USB-Ports, Thunderbolt, RJ45, Displayport und einem Kensington-Schloss.

Das Acer TravelMate P4 Spin kann im Handel derzeit für weniger als 900 Euro erworben werden.