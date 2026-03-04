Schnelles Tablet TCL Tab A1 Plus vorgestellt

Das neue Tablet TCL Tab A1 Plus verfügt über ein Metallgehäuse, leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Octacore-Prozessor und solide Akkulaufzeit.

Zum Preis und Marktstart veröffentlichte der Hersteller noch keine Informationen.

Was bietet das TCL Tab A1 Plus?

Beim verbauten 12,2 Zoll großen Farbdisplay des TCL Tab A1 Plus wird mit 2.400*1.600 Pixeln Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz gearbeitet, womit Bildschirminhalte klar dargestellt werden.

In einem speziellen Modus bleiben Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar. Bedient werden kann das Tablet neben den Fingern alternativ mit dem Stylus T-Pen 2, womit Zeichnungen, Skizzen und Notizen erstellt werden können. Der Stift arbeitet mit 4.096 Druckstufen. Bei Bedarf kann eine Tastatur angeschlossen und sich das TCL Tab A1 Plus als Notebook-Ersatz verwenden.

Ein Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM dient als Recheneinheit in dem Tablet. Der Arbeitsspeicher lässt sich virtuell auf maximal 10 GB erweitern. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der per microSD-Karte um höchstens 10 TB ausgebaut werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität beträgt 8.000 Milliamperestunden, was in acht bis zehn Stunden Laufzeit resultieren dürfte. Aufgeladen wird der Akku mit 20 Watt. Vier Lautsprecher sorgen für eine gute Audiowiedergabe. Integriert ist das Tablet in ein Unibody-Metallgehäuse.

Als Betriebssystem ist Android 16 installiert worden, laut Hersteller ein Update auf Android 17 möglich und Sicherheitsupdates bis zum November 2028 geboten.

Wann und zu welchen Preis das nagelneue TCL Tab A1 Plus erhältlich ist, darüber informierte der Hersteller bisher nicht.