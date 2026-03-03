Kompaktes Gaming-Tablet Lenovo Legion Tab 8.8 Gen 5 erschienen

Das Lenovo Legion Tab 8.8 bietet gegenüber dem Vorgänger eine stärkere Leistung mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 und 16 GB RAM Arbeitsspeicher.

Im April 2026 erscheint das Tablet für 999 Euro mit 512 GB Flashspeicher.

Ausstattung Lenovo Legion Tab 8.8

Das verbaute 8,8 Zoll bemessende Display des Lenovo Legion Tab 8.8 arbeitet mit 3.040*1.904 Pixeln Aufösung, 165 Hertz Bildfrequenz und 600 Nits Helligkeit für eine wasserklare Darstellung aller Bildschirminhalte.

Ein Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 8 dient in Kombination mit 16 GB RAM als leistungsstarke zentrale Recheneinheit für anspruchsvolle Anwendungen und aktuelle 3D-Spiele. Gekühlt wird mit dem Legion Coldfront Vapor-Kühlsystem, womit die Abwärme um über 30 Prozent effizienter als beim Vorgänger abgeleitet wird.

Speicher und Kommunikation

Der interne Speicher beträgt 512 GB, der mit einer microSD-Karte einfach erweitert werden kann und somit genügend Platz für Spiele, Apps, Fotos, Videos und Dokumente bietet.

Die Akkukapazität beim Lenovo Legion Tab 8.8 Gen 5 beläuft sich auf 9.000 Milliamperestunden für eine lange Laufzeit. Der Akku wird mit maximal 68 Watt schnell wieder aufgeladen. Auf beiden Gehäuseseiten befindet sich je eine 50 MP Kamera für Fotos, Videos und Videoanrufe. Abgerundet wurde das Gaming-Tablet mit einem USB-C Port, Bluetooth 6.0 und Wi-Fi 7.

Das Gaming-Tablet Lenovo Legion Tab 8.8 Gen 5 ist ab April für 999 Euro mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher erhältlich. Zwischen den Farben Schwarz, Weiß und Grün können Käufer wählen.