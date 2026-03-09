Das Einsteiger-Tablet Teclast Artpad Pro kann im Handel derzeit für weniger als 240 Euro erworben werden.

Als Zielgruppe werden preisbewusste Nutzer angesprochen, die ein Tablet mit guter Ausstattung suchen.

Ausstattung Teclast Artpad Pro

Das verbaute 12,7 Zoll große IPS-Touchdisplay des Teclast Artpad Pro arbeitet mit 2.176*1.600 Pixeln Auflösung, 206 PPI Pixeldichte und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine klare Darstellung.

Bedient wird das Tablet neben den Fingern mit einem Eingabestift, der 4.096 Druckstufen bietet, womit handschriftlichen Notizen und Zeichnungen erstellt werden können.

Als zentrale Recheneinheit dient ein Mediatek Helio G99 mit acht Kernen und 8 GB RAM Arbeitsspeicher in dem Teclast Artpad Pro. Der Arbeitsspeicher lässt sich virtuell auf maximal 20 GB RAM erweitern.

Speicher, Kamera und Akku

Der Speicher umfasst 256 GB, der per microSD-Karte erhöht werden kann. Die Gehäuserückseite verfügt über eine 13 MP Hauptkamera, während für Selfies und Videoanrufe eine 8 MP Frontkamera genutzt werden kann.

Die Akkukapazität liegt bei 10.000 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit. Aufgeladen wird der Akku mit einem 30 Watt starken Ladegerät innerhalb von rund zwei Stunden. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth, 4G/LTE und WLAN abgedeckt, weshalb das Tablet vielseitig mobil einsetzbar ist.

Basierend auf seiner Ausstattung ist das Teclast Artpad Pro für Einsteiger empfehlenswert, die ein Tablet für die Arbeit, Beruf oder Studium suchen.