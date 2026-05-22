Neues Tablet Xiaomi Poco Pad C1 vorgestellt

Von Xiaomi wurde das neue Tablet Poco Pad C1 präsentiert, dessen Markteinführung in Kürze erwartet wird.

Zum Preis sind allerdings noch keine Informationen veröffentlicht worden.

Ausstattung Xiaomi Poco Pad C1

Das Xiaomi Poco Pad C1 verfügt über ein 9,7 Zoll LCD-Display mit 2.048*1.280 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 600 Nits Helligkeit für eine flüssige Darstellung der Inhalte.

Als CPU arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen2 Octacore-Prozessor mit wahlweise 4 oder 6 GB RAM in dem Tablet. Beim internen Speicher stehen 64 und 128 GB zur Auswahl, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Kommunikation

Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite des Poco Pad C1 liefert 8 MP Auflösung und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit.

Eine Akkukapazität umfasst 7.600 Milliamperestunden für acht bis zehn Stunden Laufzeit. Der kku wird per Ladekabel mit maximal 18 Watt aufgeladen. Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 5 werden unterstützt. Das Betriebssystem Xiaom HyperOS 3 ist auf dem Tablet installiert worden.

Im Handel soll das Xiaomi Poco Pad C1 in den Farben Grau und Blau in absehbarer Zeit zu einem bislang noch unbekannten Preis erscheinen. Basierend auf seiner Ausstattung spricht das Modell preisbewusste Nutzer und Einsteiger an.