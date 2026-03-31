Schnelles Tables Vivo Pad 6 Pro vorgestellt

Der chinesische Konzern Vivo hat mit dem Vivo Pad 6 Pro das bislang stärkste Tablet gezeigt, was einen superschnellen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor mit wahlweise 8 oder 16 GB RAM bietet.

Als Alternative zu einem Apple iPad Pro wird das Tablet in Stellung gebracht.

Ausstattung Vivo Pad 6 Pro

Das brandneue Vivo Pad 6 Pro verfügt über ein 13,2 Zoll großes IPS-Farbdisplay mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit und einer LED-Hintergrundbeleuchtung. Bedient werden kann das Tablet auch mit einem Stylus für Skizzen, Zeichnungen und handschriftliche Notizen.

Der Akku bietet 13.000 Milliamperstunden Kapazität für sagenhafte 78 Tage Laufzeit im Bereitschaftsmodus und 12,6 Stunden im Normalbetrieb, weshalb es basierend auf einen Arbeitstag nur alle 1,5 Tage aufgeladen werden muss.

Kommunikation und Co.

Der Kommunikationsbereich des Vivo Pad 6 Pro umfasst Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 7, womit es vielseitig eingesetzt werden kann. Auf der Gehäuserückseite arbeitet eine 13 MP Hauptkamera und für Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Per USB-C 3.2 Gen 1 Port kann zum Beispiel eine externe Festplatte angeschlossen werden.

In China ist das Vivo Pad 6 Pro zuerst für umgerechnet 568 Euro mit 256 GB Speicher und 8 GB RAM erhältlich. Die Spitzenausführung mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher kostet ca. 839 Euro. Optional ist eine praktische Tastaturhülle mit Trackpad und Standfuss für rund 90 Euro verfügbar.

Wann und zu welchen Preis das Tablet weltweit erscheint ist noch nicht bekannt.