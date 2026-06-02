Neues E-Ink Tablet iFlytek Fika vorgestellt

Das chinesische Unternehmen iFlytek hat mit dem iFlytek Fika sein neues E-Ink Tablet vorgestellt, welches die Größe eines Smartphones und eine gute Ausstattung bietet.

Das Monochromdisplay arbeitet mit 300 PPI Pixeldichte, misst 6,13 Zoll und sorgt für eine erstklassige Lesbarkeit der Inhalte.

Ausstattung iFlytek Fika

Das neue E-Ink Tablet iFlytek Fika verfügt über ein 6,13 Zoll großes Carta 1300 E-Ink Monochromdisplay mit 300 PPI Pixeldichte für eine klare Darstellung der E-Books, Websites und Dokumente.

Als CPU dient ein Mediatek Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte offenbar erweitert werden kann. Beim Betriebssystem handelt es sich um Android 15 und ein Fokusmodus sorgt für ablenkungsfreies Arbeiten.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 2.580 Milliamperestunden und resultiert in bis zu drei Wochen Laufzeit im Bereitschaftsmodus. Bei normaler Nutzung reicht der Akku für eine Woche, der mit einem 10 Watt starken Ladegerät aufgeladen werden kann.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 4.2, Wi-Fi 6 und 4G von dem iFlytek Fika abgedeckt. Per KI-Taste am Gehäuse erkennt das Tablet automatisch Texte auf dem Display, um anschließend Vorschläge für passende E-Books zu unterbreiten.

Der iFlytek Fika ist für umgerechnet weniger als 300 Euro in Flat White und Iced Americano käuflich zu erwerben. Die Zielgruppe sind besonders Nutzer, die für unterwegs oder daheim ein kompaktes Tablet bzw. E-Reader zum lesen suchen.