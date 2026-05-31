Weltweit dünnstes Tablet Huawei MatePad Pro Max

Das Huawei MatePad Pro Max verfügt über das dünnste Gehäuse der Welt und bietet eine erstklassige Ausstattung.

Wann und zu welchen Preis das Tablet auf den Markt kommen wird ist nicht bekannt.

Ausstattung Huawei MatePad Pro Max

Beim verbauten 13,2 Zoll großen OLED-Display des neuen Huawei MatePad Pro Max wird mit 3K-Auflösung, 1.600 Nits Helligkeit und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine diamantscharfe Darstellung gearbeitet. Das Gehäuse ist nur 4,7 mm dünn und damit das flachste Tablet weltweit.

Als zentrale Recheneinheit arbeitet ein Kirin T93 Pro Octacore-Prozessor mit 12 GB RAM in dem Tablet. Der interne Speicher umfasst bis zu 512 GB, der per microSD-Karte einfach erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität des Huawei MatePad Pro Max liegt bei 9.760 Milliamperestunden für wahrscheinlich über zehn Stunden Laufzeit.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 50 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 12 MP Frontkamera bereit. Das Betriebssystem HarmonyOS 4.3 ist auf dem Tablet installiert worden. Sechs Lautsprecher stehen zur Audiowiedergabe bereit.

Zu welchen Preis und wann das Huawei MatePad Pro Max in Deutschland erhältlich sein wird ist nicht bekannt. Basierend auf seiner Ausstattung spricht das Tablet vor allem anspruchsvolle Nutzer an.