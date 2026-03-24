Einsteiger-Tablet Vale V10A-4128 preiswert bei Lidl

Im Lidl Onlineshop ist das Tablet Vale V10A-4128 mit Einsteigern als Zielgruppe für preiswerte 99,00 Euro erhältlich.

Geboten wird eine solide Ausstattung, die für eine Nutzung im Alltag, Freizeit und Schule ausreichend.

Ausstattung Vale V10A-4128

Das verbaute 10,1 Zoll große IPS-Display im Vale V10A-4128 arbeitet einer HD-Auflösung von 1.280*800 Pixeln für eine klare Darstellung der Bildschirminhalte.

Als zentrale Recheneinheit arbeitet ein Allwinner A523 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher, wovon 4 GB RAM Shared Memory sind. Unterstützt wird der Prozessor von einer integrierten Grafikkarte.

Der interne Speicher liegt bei 128 GB, der mit einer microSD-Karte einfach erweitert werden kann. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 5 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 2 MP Frontkamera bereit.

Betriebssystem und Kommunikation

Das Betriebssystem Android 14 ist auf dem Vale V10A-4128 installiert worden. Im Kommunikationsbereich umfasst Wi-Fi 2.4 und 5 GHz, sowie Bluetooth 5.0, weshalb funkbasiert zum Beispiel ein Lautsprecher, Tastatur oder Maus an das Tablet angeschlossen werden kann.

Die Akkukapazität beträgt 22,8 Wattstunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit und falls der Akku leer sein sollte, lässt er sich innerhalb einer überschaubaren Zeit vollständig aufladen. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem USB-C-Port.

Das Vale V10A-4128 Tablet ist für 99,00 Euro erhältlich mit preisbewussten Einsteigern als vorwiegende Zielgruppe.