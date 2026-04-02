Handliches E-Ink-Tablet Supernote Nomad vorgestellt

Das Supernote Nomad ist ein praktisches E-Ink-Tablet für unterwegs, um Skizzen, Notizen, Ideen und Gedanken zu verfassen.

Der französische Hersteller bietet das Tablet ab rund 360 Euro mit optionalen Stylus, Folio und Ledertasche an.

Ausstattung Supernote Nomad

Das verbaute 7,8 Zoll große E-Ink-Display arbeitet mit 1.404*1.827 Pixeln Auflösung, 300 PPI Pixeldichte und Handflächenerkennung. Ein Frontlicht ist nicht integriert, doch mit einer Klemmlampe kann dies Manko behoben werden. Die Displayschutzfolie FeelWrite 2 vermittelt ein natürliches Schreibgefühl wie auf echten Papier.

Der interne Speicher umfasst 32 GB, der mit einer microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden kann. Als CPU dient ein RK3566 Quadcore-Prozessor, kombiniert mit 4 GB RAM.

Akku, Kommunikation und Bedienung

Bei einer Akkukapazität von 2.700 Milliamperestunden reicht eine Aufladung für rund eine Woche und mehrere Tage, wenn das handliche Supernote Nomad intensiv genutzt wird.

Der Anschlussbereich umfasst einen USB-C 2.0-Port, Bluetooth 5.0 und Wi-Fi. Per Bluetooth lässt sich das E-Ink-Tablet mit einer Tastatur verbinden und als kleines Notebook verwenden. Die Partner-App steht für macOS, Windows, iOS und Android zur Verfügung.

Auf dem Supernote Nomad wird mit einem Stylus geschrieben oder gezeichnet, wobei drei Modelle zur Auswahl stehen, die alle eine superfeine Keramikspitze mit langer Haltbarkeit und 4.096 Druckstufen besitzen.

Preis und Verfügbarkeit

Direkt im Supernote-Onlineshop ist das Supernote Nomad für 358,80 Euro mit weißen Gehäuse und für 394,80 Euro mit transparenter Abdeckung erhältlich. Zum E-Ink-Tablet lässt sich der Stylus, Folio und Ledertasche optional hinzubestellen.

Die Zielgruppe sind kreative Nutzer, die daheim und unterwegs gerne ihre Gedanken ordnen, zeichnen oder Ideen sammeln wollen, wofür das Supernote Nomad als ablenkungsfreies Tablet mit E-Ink-Display gut geeignet ist.