Studie: Weltweiter Tablet-Markt schwach

Laut den Zahlen für das erste Quartal 2026 verzeichnete der internationale Tablet-Markt ein schwaches Plus von mageren 0,1 Prozent auf 37 Millionen Tablets, berichtete die Marktforschungsfirma Omdia.

Apple bleibt mit 14,8 Millionen iPads der Marktführer auf dem Markt und landete auf den ersten Platz.

Schwacher Tablet-Markt

In den ersten drei Monaten des aktuellen Jahres wurden 37 Millionen Tablets auf den Weltmarkt verkauft und sind nur 0,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Jedoch gab es im Nahen Osten und Lateinamerika Steigerungen, die besonders aus hohen Lagerbeständen resultieren.

Nach Berechnung der Marktforscher verlagern die Hersteller die Ressourcen offenbar hin zu Notebooks und Smartphones wegen der damit verbundenen höheren Gewinnmargen. Bei Tablets liege der Schwerpunkt auf den Premium-Modellen, da hier der Preisdruck geringer als bei den günstigen Modellen ist.

Auf den ersten Platz landete Apple mit 14,8 Millionen ausgelieferten iPads von Januar bis März und verdankte dies vor allem dem iPad Air. Samsung belegte mit 5,8 Millionen Einheiten den zweiten Platz und musste 12,6 Prozent Minus verkraften.

Den dritten Platz konnte Huawei mit 28 Prozent Absatzplus und 3,2 Millionen Tablet-PCs für sich entscheiden, gefolgt von Lenovo mit 20 Prozent Wachstum und 3 Millionen Einheiten. Ein starkes Minus von 13,6 Prozent erlebte Xiaomi mit 2,6 Millionen Tablets und belegte damit den letzten Platz in der Top 5.