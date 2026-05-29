Neues E-Ink Tablet Boox Note X6 feiert Premiere

Auf dem chinesischen Markt wurde kürzlich das neue E-Ink Tablet Boox Note X6 präsentiert, was gegenüber Wettbewerbern ein schlankes Design, 128 GB Speicher und eine Split-Screenfunktion bietet.

Im Handel kann es ab dem 31. Mai 2026 für umgerechnet rund 420 Euro erworben werden. Wann und zu welchen Preis es weltweit erscheint ist nicht bekannt.

Ausstattung Boox Note X6

Das verbaute 10,3 Zoll große Monochromdisplay des Boox Note X6 wurde in ein 5,2 mm dünnes an den Ecken abgerundetes Gehäuse integriert. Rund 405 Gramm wiegt das E-Ink Tablet.

Als CPU dient ein Qualcomm Dragonwing Q6690 Octacore-Prozessor, der gegenüber dem Vorgänger fast 80 Prozent schneller sein soll. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte um maximal 2 TB erweitert werden kann.

Betriebssystem und Co.

Beim Betriebssystem entschied sich der Hersteller für ein eigenes, Boox OS, dessen Grundlage Android 16 ist. Hervorgehoben werden eine Splitscreen-Funktion, KI-Zusammenfassungen und KI-Analyse. Im Rahmen der Analyse lassen sich Texte oder Diagramme einkreisen, zu der die KI dann Erläuterungen liefert.

Vorerst nur in China ist das Boox Note X6 für umgerechnet rund 420 Euro in der Farbe Weiß ab Sonntag erhältlich. Ein Termin zum globalen Launch nannte das Unternehmen noch nicht.