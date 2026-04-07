Schnelles 5G-Gamingtablet Alldocube iPlay 80 Mini Ultra

Das neue kompakte 5G-Gamingtablet Alldocube iPlay 80 Mini UItra kann ab sofort für 365 Euro erworben werden.

Das Tablet bietet einen schnellen Prozessor, 5G, Dual-SIM und ein handliches Design.

Ausstattung Alldocube iPlay 80 Mini Ultra

Auf dem verbauten 8,8 Zoll bemessenden IPS-Display des Alldocube iPlay 80 Mini Ultra wird mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz gearbeitet. Bedient wird das Gaming-Tablet mit bis zu zehn Fingern und per Bluetooth lässt sich ein Controller zur Steuerung verwenden.

Ein Mediatek Dimensity 8300 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher beträgt 256 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann, falls der Dual-SIM-Slot nicht genutzt wird.

Kamera, Akku und Kommunikation

In der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Frontkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Zwei Lautsprecher dienen der Audiowiedergabe in guter Qualität.

Die Akkukapazität des Gaming-Tablets umfasst 7.200 Milliamperestunden für eine lange Laufzeit und sollte der Akku leer sein, wird er mit 33 Watt in kurzer Zeit vollständig aufgeladen. Der Anschlussbereich bietet einen USB Typ-C Port und Displayport. Die zwei Kommunikationsstandards 5G und Wi-Fi 6E werden unterstützt.

Im Handel kann das neue flinke Gaming-Tablet Alldocube iPlay 80 Mini Ultra seit drei Tagen für 365 Euro gekauft werden.