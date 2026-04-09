Kompaktes Tablet Xiaomi Redmi K Pad 2 angekündigt

Das neue kompakte Tablet Xiaomi Redmi K Pad 2 wurde gestern angekündigt und könnte sich als Alternative zum Apple iPad mini etablieren.

Zum Preis und Ausstattung nannte Xiaomi noch keine Informationen, die allerdings auf dem Launch-Event Ende April veröffentlicht werden dürften.

Was bietet das Xiaomi Redmi K Pad 2?

Laut der Ankündigung arbeitet das Xiaomi Redmi K Pad 2 mit einem 8,8 Zoll großen Display und 165 Hertz Bildwiederholfrequenz, was nach Herstellerangaben eine hohe Touch-Abtastrate bietet und für Spieler eine wichtige Rolle spielt.

Ein MediaTek Dimensity 9500 Octacore-Prozessor dient als zentrales Rechenwerk in dem Tablet. Die Akkukapazität liegt bei starken 9.100 Milliamperestunden, die für bis zu zehn Stunden Laufzeit reichen könnten. Aufgeladen wird der Akku wahrscheinlich mit einem 67 Watt Ladegerät.

Zu der Kamera, Kommunikation und weiteren Ausstattung des Tablets hält sich Xiaomi erst einmal bedeckt.

Preis und Verfügbarkeit

Wann und zu welchen Preis das Xiaomi Redmi K Pad 2 erscheinen wird, darüber veröffentlichte das Unternehmen noch keine Informationen.

Basierend auf seiner Ausstattung spricht das Modell besonders Nutzer an, die ein kompaktes Tablet als Alternative zum relativ teuren iPad mini für unterwegs oder daheim suchen.

Xiaomi veranstaltet Ende April seinen Launch-Event auf dem neben dem Xiaomi Redmi K Pad 2 weitere neue Produkte vorgestellt werden.