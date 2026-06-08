Kompakter E-Reader Boox Go 6 der zweiten Generation erschienen

Die zweite Generation des neuen E-Readers Boox Go 6 kann seit heute erworben werden und bietet eine Stylus-Unterstützung.

Das E-Tablet verfügt über eine Handschriftenerkennung und arbeitet mit Android 11 als Betriebssystem.

Ausstattung Boox Go 6

Das brandneue Boox Go 6 hat ein 6 Zoll großes E-Ink-Display mit 1.448*1.072 Pixeln Auflösung und bietet nur eine S/W-Darstellung der Inhalte, wovon vor allem Comicleser und Buchfreunde profitieren werden.

Der Touchscreen unterstützt eine Bedienung mit dem InkSense Plus-Stylus, womit Anwender Skizzen zeichnen, handschriftliche Notizen und Kommentare verfassen können. Die Farbtemperatur der Beleuchtung lässt sich ändern.

Betriebssystem, Akku und Co.

Beim Betriebssystem auf dem Boox Go 6 der zweiten Generation handelt es sich um Android 11 mit Zugang zum Play Store mit seinen Millionen Apps. Der Quadcore-Prozessor hat vier Kerne, die von 3 GB RAM unterstützt werden.

Der Speicher des E-Readers liegt bei 32 GB, der mit einer microSD-Karte einfach erweiterbar ist. Die Datenübertragung erfolgt per Dualband-Wifi statt USB-C. Bei 1.500 Milliamperestunden Akkukapazität reicht eine Aufladung für mehrere Tage, bevor der Akku neu aufgeladen werden muss.

Zur Auswahl steht das Boox Go 6 in den zwei Farben Polum, Stone, Shell und Custard für 200 Euro. Die Käufer erhalten kostenlos eine magnetische Hülle dazu. Auf Basis der Ausstattung eignet sich das E-Tablet für alle, die unterwegs gerne lesen, zeichnen und ablenkungsfrei ihre Freizeit gestalten wollen.