Schickes Gaming-Tablet Asus ROG Flow Z13-KJP erschienen

Das Gaming-Tablet Asus ROG Flow Z13-KJP wurde in Zusammenarbeit mit dem japanischen Spielstudio Kojima Productions entwickelt.
Seit heute kann das leistungsstarke Tablet für anspruchsvolle Spieler erworben werden.
Ausstattung Asus ROG Flow Z13-KJP
Beim verbauten 13,4 Zoll IPS-Touchdisplay wird mit 2.560*1.600 Pixeln und 180 Hertz Bildwiederholfrequenz gearbeitet. In dem Gaming-Tablet ist ein Ständer installiert und die Tastaturabdeckung lässt sich abnehmen.
Ein AMD Ryzen AI MAX+ 395 mit AMD XDNA NPU und AMD Radeon 8060S Grafikkarte arbeiten als zentrale Rechenwerke in Kombination mit 128 GB RAM. Der interne Speicher beträgt 1 TB. Das Design stammt von Yoji Shinkawa, der durch Spielehits wie Death Stranding und Metal Gear Solid einen hohen Bekanntheitsgrad erreichte.
Preis und Verfügbarkeit
Auf der Asus-Website ist das Asus ROG Flow Z13-KJP Gaming-Tablet ab sofort für umgerechnet rund 3.200 Euro erhältlich und eine Vorbestellung möglich.
Der Versand startet im März 2026 und Käufer erhalten Death Stranding 2 kostenlos im Lieferumfang dazu. Basierend auf seiner Ausstattung spricht das Tablet besonders anspruchsvolle Spieler an, die unterwegs aktuelle Games spielen wollen.
