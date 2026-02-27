Schickes Gaming-Tablet Asus ROG Flow Z13-KJP erschienen

Das Gaming-Tablet Asus ROG Flow Z13-KJP wurde in Zusammenarbeit mit dem japanischen Spielstudio Kojima Productions entwickelt.

Seit heute kann das leistungsstarke Tablet für anspruchsvolle Spieler erworben werden.

Ausstattung Asus ROG Flow Z13-KJP

Beim verbauten 13,4 Zoll IPS-Touchdisplay wird mit 2.560*1.600 Pixeln und 180 Hertz Bildwiederholfrequenz gearbeitet. In dem Gaming-Tablet ist ein Ständer installiert und die Tastaturabdeckung lässt sich abnehmen.

Ein AMD Ryzen AI MAX+ 395 mit AMD XDNA NPU und AMD Radeon 8060S Grafikkarte arbeiten als zentrale Rechenwerke in Kombination mit 128 GB RAM. Der interne Speicher beträgt 1 TB. Das Design stammt von Yoji Shinkawa, der durch Spielehits wie Death Stranding und Metal Gear Solid einen hohen Bekanntheitsgrad erreichte.

Preis und Verfügbarkeit

Auf der Asus-Website ist das Asus ROG Flow Z13-KJP Gaming-Tablet ab sofort für umgerechnet rund 3.200 Euro erhältlich und eine Vorbestellung möglich.

Der Versand startet im März 2026 und Käufer erhalten Death Stranding 2 kostenlos im Lieferumfang dazu. Basierend auf seiner Ausstattung spricht das Tablet besonders anspruchsvolle Spieler an, die unterwegs aktuelle Games spielen wollen.