Neues Flaggschiff-Tablet Honor MagicPad 4

Das neue Flaggschiff-Tablet Honor MagicPad 4 wartet mit einer starken Ausstattung auf und bietet sich als Laptop-Ersatz an.

Die Zielgruppe sind anspruchsvolle Nutzer, die ein Tablet zum mobilen Arbeiten suchen.

Ausstattung Honor MagicPad 4

Das Honor MagicPad 4 verfügt über ein 12,3 Zoll großes OLED-Display mit 3.000*1.920 Pixeln Auflösung, 165 Hertz Bildwiederholfrequenz und 2.400 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte.

Als CPU arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octacore-Prozessor mit 12 bzw. 16 GB RAM je nach gewählter Speicherversion. Die erste Variante mit 256 GB hat 12 GB RAM und bei 512 GB sind es 16 GB RAM Arbeitsspeicher. Gekühlt wird das Rechenwerk durch ein modernes 3D-Kühlsystem.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 10.100 Milliamperestunden für schätzungsweise 8 bis 10 Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit 66 Watt innerhalb weniger Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Acht Lautsprecher unterstützen Spatial Audio und sorgen für eine klare Audiowiedergabe. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 6.0 und Wi-Fi 7 abgedeckt, womit das Honor MagicPad 4 unterwegs vielseitig einsetzbar ist. Auf dem Tablet läuft MagicOS als Betriebssystem mit eigenständigem PC-Modus.

Das Gehäuse ist nur 4,8 mm dünn, doch laut Hersteller wurden Luftfahrt-Spezialfasern verwendet und gewährleistet eine hohe Stabilität. Rund 450 Gramm wiegt das Tablet. Optional sind eine Tastaturhülle und Stylus als Zubehör erhältlich, die das Gerät in ein kompaktes Laptop verwandeln.

In Deutschland ist das brandneue Honor MagicPad 4 ab dem 2. März 2026 zu einem aktuell noch nicht bekannten Preis erhältlich. Am 1. März 2026 zeigt Honor auf dem Mobile World Congress (MWC) das neue Tablet.