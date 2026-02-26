Convertible Tenku Pocket 8 erschienen

Das neue Convertible Tenku Pocket 8 ist eine Mischung aus einem Tablet und kompakten Notebook.

Technisch werden 16 GB RAM und ein Touchdisplay geboten.

Ausstattung Tenku Pocket 8

Das acht Zoll große IPS-Display des Tenku Pocket 8 Convertible arbeitet mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und bietet eine Touchfunktion. Zur gleichen Zeit sind maximal zehn Eingaben möglich. Die Tastatur kann ausgeklappt werden und verwandelt das Tablet in ein kleines Notebook.

Als CPU dient ein Intel Core i3-N305 Octacore-Prozessor mit 16 GB RAM Arbeitsspeicher, Intel UHD Graphics Grafikchip und Turbo Boost. Der interne Speicher ist eine SSD mit 512 GB Umfang, der mit einer microSD-Karte einfach erweitert werden kann.

Betriebssystem und Co.

Auf dem Tenku Pocket 8 wurde Microsoft Windows 11 Pro als Betriebssystem installiert. Die Akkukapazität beträgt 3.800 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit 36 Watt innerhalb überschaubarer Zeit relativ schnell aufgeladen.

Der Anschlussbereich besteht aus einem Mini-HDMI-Port, ein USB-C-Port, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 Typ A Ports und 3,5 mm Klinkenbuchse. Das Convertible verfügt über eine Scharnierfunktion, mit der das Display um 360 Grad gedreht werden, um es als Laptop, Tablet oder im Zeltmodus nutzen zu können.

Vorerst ist das Tenku Pocket 8 nur in Japan für umgerechnet weniger als 520 Euro erhältlich. Wann und zu welchen Preis das praktische Convertible international im Handel erscheint ist noch nicht bekannt.