Samsung Galaxy Tab A9+ erschienen

Das neue Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ ist seit wenigen Tagen ab rund 225 Euro erhältlich und bietet eine gute Ausstattung als Gegenleistung.

Die Käufer erhalten 5G, das Betriebssystem Android und eine solide Akkulaufzeit.

Ausstattung Samsung Galaxy Tab A9+

Das Samsung Galaxy Tab A9+ verfügt über ein 11 Zoll großes IPS-Farbdisplay mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine klare Darstellung der Bildschirminhalte.

Ein Qualcomm Snapdragon 695 5G Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit auf dem Tablet. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkulaufzeit des Samsung Galaxy Tab A9+ liegt bei bis über 14 Stunden, weshalb das Tablet nur alle zwei Tage per USB-C aufgeladen werden muss. Von dem Tablet wird die Funktion „Samsung Dex“ unterstützt, bei der in ein Desktop-Modus gewechselt wird und es ermöglicht, den Tablet-PC mit Maus oder Tastatur zu bedienen.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth, WLAN und 5G abgedeckt, wodurch das Samsung Galaxy Tab A9+ vielseitig unterwegs nutzbar ist. Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden. Die Frontkamera und Hauptkamera haben jeweils 5 MP Auflösung.

Die Zielgruppe des Samsung Galaxy Tab A9+ sind Anwender, die unterwegs gerne arbeiten, surfen oder Streaming nutzen wollen.