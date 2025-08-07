Leistungsstarkes Tablet Nubia Pad Pro

Das Nubia Pad Pro verfügt über eine leistungsstarke Ausstattung für anspruchsvolle Anwender, die ein schnelles Tablet für ihre Arbeit, Gaming oder Freizeit suchen.

Die Nutzer profitieren von einer langen Akkulaufzeit und spart Strom.

Ausstattung Nubia Pad Pro

Das verbaute 11 Zoll große LCD-Display des Nubia Pad Pro arbeitet mit 2.880*1.800 Pixeln Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte.

Ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 arbeitet in Kombination mit 8, 12 oder 16 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet, wovon besonders Anwender profitieren, die gerne anspruchsvolle Spiele spielen oder Anwendungen nutzen.

Der interne Speicher liegt wahlweise bei 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität des Nubia Pad Pro beläuft sich auf 10.100 Milliamperestunden, was in bis zu 50 Tagen im Bereitschaftsmodus resultiert. Wenn das Tablet intensiv genutzt wird, liegt die Laufzeit bei maximal sieben Stunden. Der Akku wird mit 66 Watt schnell aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 13 MP Hauptkamera verbaut und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 20 MP Frontkamera bereit. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 und NFC abgedeckt.

Als Betriebssystem ist basierend auf Android 15 Nebula AIOS 1.0 installiert worden. Per Bluetooth kann eine Tastatur angeschlossen und das Tablet in ein Notebook-Ersatz verwandelt werden.

Die Zielgruppe des pfeilschnellen Nubia Pad Pro für 489 Euro sind anspruchsvolle Nutzer, die ein leistungsstarkes Tablet für die Arbeit, Freizeit oder Gaming suchen.