Preiswertes Tablet Doogee Tab E3 Max vorgestellt

Der Hersteller Doogee hat sein neues günstiges Tablet Doogee Tab E3 Max enthüllt, was einen starken Akku und 14 Zoll großes Display bietet.

Im Handel ist das Modell seit wenigen Tagen für 279,99 Euro käuflich zu erstehen.

Ausstattung Doogee Tab E3 Max

Das brandneue Doogee Tab E3 Max Tablet verfügt über ein 14 Zoll großes IPS-Display mit 2.160*1.440 Pixeln Auflösung und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ein MediaTek Helio G100 Octacore-Prozessor arbeitet in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit.

Der interne Flashspeicher liegt bei 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Per GPS lässt sich das Tablet als Navigationsgerät verwenden und mit dem LTE-Modem ist das Doogee Tab E3 Max mobil gut einsetzbar.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 13.500 Milliamperestunden, was in bis zu zehn Stunden Laufzeit und 76,9 Stunden Musikwiedergabe resultiert. Aufgeladen wird der Akku per USB-C mit maximal 18 Watt innerhalb überschaubarer Zeit. Als Besonderheit lässt sich das Tablet als Powerbank nutzen.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem DualSIM-Slot, 3,5 mm Kopfhöreranschluss, 16 MP Hauptkamera und 8 MP Frontkamera. Als Betriebssystem ist Android 15 installiert worden.

Direkt bei Amazon ist das Doogee Tab E3 Max für 279,99 Euro erhältlich.