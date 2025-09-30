Robustes Tablet Cubot Tab KingKong S erschienen

Von Cubot wurde vor wenigen Tagen mit dem Tab KingKong S ein neues robustes Tablet für anspruchsvolle Nutzer gelauncht.

Technisch beeindruckt es mit einem starken Akku und Tragegurt.

Ausstattung Cubot Tab KingKong S

Das nagelneue Outdoor-Tablet Cubot KingKong S bietet ein 10,1 Zoll großes HD+ Display mit hoher Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine scharfe Darstellung aller Bildschirminhalte.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 48 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 16 MP Frontkamera bereit. Als Besonderheit steht eine Taschenlampe auf der Rückseite bereit, die aus 59 Einzel-LEDs besteht und maximal 770 Lumen Helligkeit bietet.

Akku, Speicher und Co.

Im Cubot Tab KingKong S versorgt ein Akku mit 15.300 Milliamperestunden Kapazität das Tablet mit Energie für eine relativ lange Laufzeit. Ein Unisoc Tiger T616 Octacore-Prozessor arbeitet im Zusammenspiel mit 6 GB RAM als Recheneinheit.

Die Größe des internen Speichers beträgt 256 GB, der per microSD-Karte leicht erweitert werden kann. Beim Betriebssystem entschied sich Cubot für das aktuelle Android 15. Ein 4G-Modem steht bereit, was zwei SIM-Karten unterstützt.

Gegen Staub, Stöße, Hitze und Kälte ist das Cubot Tab KingKong S nach Herstellerangaben durch den IP68/IP69K-Standard und MIL-STD-810H geschützt. Von minus 45 bis plus 75 Grad Celsius kann das Tablet arbeiten. Gearbeitet werden kann mit dem Gerät daher in rauen Umgebungen.

Die Käufer erhalten mit dem Cubot Tab KingKong S einen Ständer und Trageschlaufe, um das Tablet unterwegs sicher nutzen zu können.