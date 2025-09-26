Preiswertes Tablet Teclast T60 Pro vorgestellt

Das Teclast T60 Pro ist ein neues Tablet für preisbewusste Nutzer, was eine Stifteingabe unterstützt.

Auf technischer Seite wird eine solide Ausstattung als Gegenleistung.

Ausstattung Teclast T60 Pro

Das IPS-Display des Teclast T60 Pro arbeitet bei 12 Zoll Größe mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine klare Darstellung der Bildschirminhalte. Die Widevine L1-Zertifizierung ermöglicht die Wiedergabe von Streaminginhalten in voller Auflösung.

Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor arbeitet in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem neuen Tablet. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku und Co.

Die Akkukapazität beträgt 8.000 Milliamperestunden und dürfte in einer guten Laufzeit resultieren. Aufgeladen wird der Akku mit bis zu 15 Watt innerhalb weniger Stunden. Die Hauptkamera bietet 13 MP Auflösung und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera zur Verfügung. Der Audiobereich besteht aus zwei Lautsprechern.

Der Benutzer kann zwei SIM-Karten nutzen, da das Tablet Mobilfunknetzwerke unterstützt. Im GNSS-Modul sind GPS und Galileo verfügbar, womit eine mobile Navigation möglich ist und ein Kompass ist verbaut worden.

Als Betriebssystem ist Android 15 auf dem Teclast T60 Pro installiert. Der T-Pen Stylus arbeitet mit 4.096 Druckstufen zur Anfertigung von Zeichnungen, Skizzen und handschriftlichen Notizen.