Neues Teclast ArtPad Air arbeitet mit Stylus

Das neue Tablet Teclast ArtPad Air bietet eine kompakte Bauweise und lässt sich mit einem Stift bedienen, weshalb es sich gut für Zeichnungen, Notizen und Skizzen eignet.

Wann und zu welchen Preis das Modell erworben werden kann ist nicht bekannt.

Ausstattung Teclast ArtPad Air

Das Teclast ArtPad Air verfügt über ein 11 Zoll großes IPS-Display mit 1.840*1.280 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Auf dem Tablet kann der T-Pen Stylus eingesetzt werden, um Skizzen, Zeichnungen und handschriftliche Notizen erstellen zu können.

Ein MediaTek Helio G100 Octacore-Prozessor arbeitet mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Das integrierte Mobilfunkmodem unterstützt Dual-SIM, weshalb mit zwei SIM-Karten gearbeitet werden kann.

Akku, Speicher und Co.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 8.000 Milliamperestunden und resultiert in einer langen Laufzeit. Der Akku wird mit einem 18 Watt starken Netzteil innerhalb weniger Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Der interne Speicher des Teclast ArtPad Air liegt bei 256 GB, der per microSD-Karte erweiterbar ist. Beim Betriebssystem handelt es sich um Android 15. Die Hauptkamera arbeitet mit 13 MP Auflösung und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Als Navigationsgerät lässt sich das Tablet durch das GNSS-Modul verwenden.

Zum Preis und Termin der Markteinführung des Teclast ArtPad Air veröffentlichte der Hersteller bisher noch keine Informationen.