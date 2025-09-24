Luxus-Tablet Montblanc Digital Paper erschienen

Das Hamburger Unternehmen Montblanc, bekannt für seine hochwertigen Kugelschreiber, bietet mit dem Montblanc Digital Paper ab sofort ein Luxus-Tablet an.

Das Tablet bietet ein E-Ink-Display und Aluminiumgehäuse mit Lederbezug.

Ausstattung Montblanc Digital Paper

Das Montblanc Digital Paper befindet sich in einem Aluminiumgehäuse, was mit feinem Leder bezogen wurde und dem Tablet ein luxuriöses Design verleiht. Das E-Ink-Display fühlt sich wie Papier an, auf dem die Inhalte klar und gut lesbar dargestellt werden.

Der Stylus ähnelt dem Montblanc Kugelschreiber, arbeitet mit 4.000 Druckstufen, haptisches Feedback, austauschbaren Spitzen und Magnete. Am Luxus-Tablet lässt sich der Stift magnetisch befestigen und aufladen.

Akku, Speicher und Co.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 3.740 Milliamperestunden, doch zur Akkulaufzeit veröffentlichte der Hersteller keine Informationen. Der interne Flashspeicher umfasst 64 GB, der offenbar erweitert werden kann.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.4 und Wi-Fi abgedeckt. Per Bluetooth wird der Stylus mit dem Montblanc Digital Paper verbunden.

Interessierte Anwender können das Montblanc Digital Paper Luxus-Tablet seit heute im Montblanc-Onlineshop für 890 Euro in den Farben Schwarz, Weiß oder Gold erwerben. Der Stylus ist für rund 270 Euro erhältlich und für 200 Euro gibt es eine Leder-Schutzhülle.