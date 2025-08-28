Preiswertes Tablet Lenovo Tab M11

Das preisgünstige Tablet Lenovo Tab M11 ist derzeit für unter 160 Euro erhältlich und bietet eine gute Ausstattung als Gegenleistung.

Geeignet ist das Modell für den Alltag, Beruf und Freizeit.

Ausstattung Lenovo Tab M11

Das Lenovo Tab M11 verfügt über ein 11 Zoll großes WUXGA-Display mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung für eine kristallklare Darstellung aller Informationen auf dem Tablet. Ein MediaTek Helio G88 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrales Rechenwerk.

Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte einfach erweitert werden kann. Die Akkukapazität beträgt 7.040 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit.

Audio, Betriebssystem und Co.

In dem Tablet sind Lautsprecher verbaut, die Dolby Atmos unterstützen und somit für eine sehr gute Audioqualität sorgen. Der Lenovo Tab Pen ist ein Stylus, mit dem handschriftliche Notizen, Zeichnungen und Skizzen erschaffen werden können. Beim Betriebssystem entschied sich der Hersteller für Android 14.

Der Kommunikationsbereich umfasst Bluetooth und Wifi, womit das Tablet gut mobil eingesetzt werden kann.

Als Zielgruppe des Lenovo Tab M11 werden besonders Allrounder angesprochen, die ein Tablet-PC für den Alltag, Freizeit, Beruf und kreative Hobbys suchen.