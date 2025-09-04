Neues TCL NxtPaper 11 Gen 2 vereint Tablet und E-Reader

Das gefeierte Tablet TCL NxtPaper 11 erscheint in Form des NxtPaper 11 Gen 2 in einer Neuauflage.

Die Vorteile von Tablets und E-Readern werden in dem Modell kombiniert.

Ausstattung TCL NxtPaper 11 Gen 2

Das TCL NxtPaper 11 Gen 2 verfügt über ein 11 Zoll großes IPS-Display mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und 60 Bildwiederholfrequenz. Der Blauanteil soll 61 Prozent geringer ausfallen, womit die Augen geschont werden. Nervige Spiegelungen sollen durch eine spezielle Oberfläche fast vollständig der Vergangenheit angehören.

Die Benutzer können unterschiedlichen Modi wählen, wozu auch ein „Ink Paper“-Modus gehört, mit dem ein Lesegefühl wie bei einem Buch vermittelt werden soll.

Ein MediaTek MT8786 Octacore-Prozessor dient in Zusammenspiel mit wählweise 6 oder 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität des TCL NxtPaper 11 Gen 2 beläuft sich auf 8.000 Milliamperestunden, die in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultiert. Aufgeladen wird der Akku mit einem 18 Watt starken Ladegerät innerhalb eines halben Arbeitstags.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videogespräche steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Abgerundet wurde die Ausstattung mit dem Betriebssystem Android 15, Stereo-Lautsprechern und einem Fingerabdrucksensor.

Im Handel kann das TCL NxtPaper 11 Gen 2 mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher für 269,99 US-Dollar erworben werden. Für 299,99 US-Dollar können sich Käufer über 8 GB RAM und 128 GB Speicher freuen. Wann und zu welchen Preisen das augenschonende Tablet in Deutschland erscheint ist nicht bekannt.