OnePlus hat im Mai und Juni 2025 zwei Tablets veröffentlicht, die zu den neuesten Android-Geräten gehören: das inzwischen international als „OnePlus Pad 3“ bekannte China‑Flaggschiff (ehemals Pad 2 Pro) und das preisgünstigere Pad Lite, das ab Anfang August (Europa) bzw. bereits im indischen Markt abverkauft wird.

OnePlus Pad Lite: Budgetfreundlich, ausdauernd – nicht veraltet

Das OnePlus Pad Lite kam am 1. August 2025 in Spanien und anderen europäischen Regionen auf den Markt. Es bietet ein 11-Zoll-Display, 6 oder 8 GB RAM und einen 9.340‑mAh-Akku . Die Quad‑Lautsprecher mit Hi‑Res‑Audio und bis zu 80 Stunden Musikwiedergabe zeigen klar: Das Tablet ist nicht nur für Konsumenten, sondern auch für mobile Audioanwendungen relevant. Gerade in Kombination mit Eventtechnik oder mobilen DJ-Apps lassen sich damit auch Setups kontrollieren, etwa Produkte von Maxi Axi lassen sich unkompliziert und stabil per Bluetooth oder App steuern.

OnePlus Pad 3 (ehemals Pad 2 Pro): High‑End-Tablet mit Zukunft

Das international erscheinende OnePlus Pad 3 entspricht technisch dem im Mai 2025 in China vorgestellten Pad 2 Pro, bekommt aber ein neue Bezeichnung für den globalen Marktstart am 5. Juni.

Ausgestattet ist das OnePlus Pad 3 mit Snapdragon 8 Elite, bis zu 16 GB LPDDR5X RAM, UFS 4.0‑Speicher (bis 1 TB), einem 13,2-Zoll-Display mit 3.4K-Auflösung und 144 Hz Bildwiederholrate sowie einer großen 12.140‑mAh-Batterie + 67-W-Schnellladung und Wi‑Fi 7″.

Mit Android 15 (OxygenOS 15), acht Lautsprechern, Stylus- und Keyboard-Support ist das Gerät voll auf produktives Arbeiten ausgerichtet: ideal für Videoproduktion, Bildbearbeitung, Multitasking oder professionelle Streaming- und Audio-Setups. Wer beispielsweise Mixer, Licht- oder PA-Steuerung wahlweise über Apps managen möchte – etwa Produkte aus dem Bereich von Maxi Axi – findet in diesem Tablet eine zuverlässige, leistungsfähige Steuerzentrale.

Sind die Geräte veraltet? – Nein, ganz im Gegenteil

Das Pad Lite ist brandaktuell (in Europa ab August verfügbar, Launch in Indien im August 2025).

Das OnePlus Pad 3 (vormals Pad 2 Pro) wurde im Mai/Juni 2025 veröffentlicht – mit modernem Snapdragon 8 Elite, Wi‑Fi 7, bewundernswertem 12‑K-Display etc.

Im Gegensatz zu älteren OnePlus‑Tablets wie dem OnePlus Pad (2023), dem Pad 2 oder Pad Go, die teilweise Android 14 nutzen, bieten diese zwei aktuellen Modelle eine moderne Ausstattung, aktuelle Software und Update-Support. Ein echtes Upgrade also.

Beide Tablets – das OnePlus Pad Lite für den Alltagsnutzer und das OnePlus Pad 3 für Power-User – sind zum Jahresende 2025 technisch auf dem neuesten Stand. Sie sind genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen, bieten moderne Chips, große Displays, ausdauernde Akkus und eine solide Softwarebasis. Gerade im Bereich Audio, Eventtechnik und mobiler DJ‑Steuerung bieten sie zukunftssichere Einsatzmöglichkeiten.