Preiswertes Tablet Lenovo Lecco Tablet 12.7 vorgestellt

Der chinesische Computerkonzern Lenovo hat mit dem Lecco Tablet 12.7 ein neues Modell für preisbewusste Benutzer präsentiert.

Das Tablet bietet ein 12,7 Zoll großes IPS-Display, starken Akku und eine Tastaturhülle als Zubehör.

Ausstattung Lenovo Lecco Tablet 12.7

Das IPS-Display des Lenovo Lecco Tablet 12.7 arbeitet bei 12,7 Zoll Größe mit 2.176*1.600 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ein MediaTek Helio G99 ist als zentrale Recheneinheit mit 8 GB RAM in dem Tablet-PC verbaut worden.

Der interne Speicher beträgt wahlweise 128 GB oder 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Die Akkukapazität liegt bei 10.200 Milliamperestunden für acht bis zehn Stunden Laufzeit. Per USB-C wird der Akku mit maximal 18 Watt innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Betriebssystem, Kamera und Co.

Im Lenovo Lecco Tablet 12.7 sind eine Hauptkamera und Frontkamera mit je 8 MP Auflösung integriert worden. Als Betriebssystem ist offenbar Android 15 installiert worden.

Eine optionale Tastaturhülle verwandelt das Tablet in ein Notebook-Ersatz mit Trackpad und Funktionstasten. Vor allem für Textverarbeitung, Surfen, Streaming und Büroarbeiten ist er geeignet.

In China ist das Lenovo Lecco Tablet 12.7 mit 8 GB und 128 GB Flashspeicher ab sofort für umgerechnet rund 175 Euro erhältlich, während die Variante mit 256 GB Speicher preislich über 180 Euro kostet.