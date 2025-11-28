Neues Tablet Xiaomi Poco Pad X1

Das neue Tablet Xiaomi Poco Pad X1 bietet einen leistungsstarken Prozessor, starkes Display und lange Akkulaufzeit.

Die Zielgruppe sind anspruchsvolle Nutzer, die einen Flachrechner für den Alltag, Freizeit oder Beruf suchen.

Ausstattung Xiaomi Poco Pad X1

Das Xiaomi Poco Pad X1 verfügt über ein 11,2 Zoll großes Farbdisplay mit 3.200*2.136 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 800 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte auf dem Tablet.

Ein Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher betägt 512 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität umfasst 8.850 Milliamperestunden für acht bis zehn Stunden Laufzeit. Aufgeladen wird der Akku mit bis zu 45 Watt in einem überschaubaren Zeitrahmen.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Der Kommunikationsbereich setzt sich aus Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6E zusammen. Rund 500 Gramm wiegt das Aluminiumgehäuse des Tablets.

Im Handel ist das Xiaomi Poco Pad X1 ab sofort für 399 US-Dollar erhältlich. Als Zubehör sind zwei Tastaturen, Hülle und Focus Pen für den Tablet-PC verfügbar.