Neues Tablet Poco Pad M1 weltweit gestartet

Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi bietet mit dem Poco Pad M1 ein neues Tablet mit leistungsstarker Ausstattung auf der gesamten Welt für 279 US-Dollar an.

Als Zielgruppe werden vor allem preisbewusste Nutzer angesprochen.

Was bietet das Poco Pad M1?

Das Display des Poco Pad M1 arbeitet bei 12,1 Zoll Größe mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz.

Als zentrale Recheneinheit läuft ein Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM in dem nagelneuen Tablet. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der mit einer microSD-Karte um maximal 2 Terabyte erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität beträgt 12.000 Milliamperestunden und ergibt bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit bis zu 33 Watt aufgeladen und das Poco Pad M1 unterstützt Rückwärtsladen mit 27 Watt, weshalb andere Geräte wie das Smartphone mit dem Tablet aufgeladen werden können.

Der Audiobereich setzt sich aus vier Lautsprechern zusammen, die Dolby Atmos unterstützen. Die zwei verbauten Kameras nehmen jeweils mit 8 Megapixel Auflösung auf. Von dem Poco Pad M1 werden die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6 unterstützt.

Weltweit kann das Poco Pad M1 ab sofort für preiswerte 279 US-Dollar erworben werden, eine Tastatur, Hülle und Focus Pen sind als Zubehör zusätzlich erhältlich.