Oppo Pad 5 bietet 3K-Display und ab sofort im Handel

Das neue Tablet Oppo Pad 5 ist seit kurzem in China erhältlich, bietet ein 3K-Display, schnellen Prozessor und starken Akku.

Als Zielgruppe werden preisbewusste Nutzer angesprochen.

Ausstattung Oppo Pad 5

Das Oppo Pad 5 verfügt über ein 12,1 Zoll großes IPS-Display mit 3.000*2.120 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 900 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte.

Ein MediaTek Dimensity 9400+ Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 16 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher umfasst 512 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität des Oppo Pad 5 beträgt 10.420 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird per USB-C mit maximal 67 Watt innerhalb überschaubarer Zeit vollständig aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 8 MP Hauptkamera verbaut, während für Selfies oder Videoanrufe eine Frontkamera in gleicher Auflösung genutzt werden kann. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5 und WiFi 7 abgedeckt.

In China ist das Oppo Pad 5 in zwei Varianten ab umgerechnet über 300 Euro erhältlich. Wann und zu welchen Preis das Tablet in Europa startet ist nicht bekannt.