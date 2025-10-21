Oppo Pad 5 bietet 3K-Display und ab sofort im Handel

Das neue Tablet Oppo Pad 5 ist seit kurzem in China erhältlich, bietet ein 3K-Display, schnellen Prozessor und starken Akku.
Als Zielgruppe werden preisbewusste Nutzer angesprochen.
Ausstattung Oppo Pad 5
Das Oppo Pad 5 verfügt über ein 12,1 Zoll großes IPS-Display mit 3.000*2.120 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 900 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte.
Ein MediaTek Dimensity 9400+ Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 16 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher umfasst 512 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.
Akku, Kamera und Co.
Die Akkukapazität des Oppo Pad 5 beträgt 10.420 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird per USB-C mit maximal 67 Watt innerhalb überschaubarer Zeit vollständig aufgeladen.
Auf der Gehäuserückseite ist eine 8 MP Hauptkamera verbaut, während für Selfies oder Videoanrufe eine Frontkamera in gleicher Auflösung genutzt werden kann. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5 und WiFi 7 abgedeckt.
In China ist das Oppo Pad 5 in zwei Varianten ab umgerechnet über 300 Euro erhältlich. Wann und zu welchen Preis das Tablet in Europa startet ist nicht bekannt.
There are no comments for this post yet.
Be the first to comment. Click here.