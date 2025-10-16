Neues Teclast T65 Plus bietet Mobilfunk

Der chinesische Hersteller Teclast bietet mit dem neuen Teclast T65 Plus ein Tablet mit Mobilfunkmodem und dem Betriebssystem Android 15 an.

Der Preis und Verfügbarkeit sind noch nicht veröffentlicht worden.

Ausstattung Teclast T65 Plus

Das Teclast T65 Plus verfügt über ein 13,4 Zoll großes IPS-Display mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte. Integriert ist das Tablet in einem schlanken Metallgehäuse.

Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit. Der Arbeitsspeicher lässt sich virtuell um 12 GB auf 20 GB deutlich ausbauen.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität beträgt 10.000 Milliamperestunden und dürfte je nach Nutzung in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren. Per USB-C wird der Akku innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Der interne Speicher des Teclast T65 Plus umfasst 256 GB, der mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera mit 0,1 MP Zusatzkamera und für Selfies steht eine 8 MP Frontkamera mit LED-Blitzlicht bereit.

Der Audiobereich besteht aus Dual-Lautsprechern und einem 3,5 mm Klinkenanschluss. Im Kommunikationsbereich werden Dualband WiFi, Bluetooth 5.2, Dual Nano SIM und 4G LTE abgedeckt. Mobile Navigation steht einem per GPS, GLONASS, Galieo und BDS zur Verfügung. Als Betriebssystem läuft Android 15 auf dem Tablet.

Wann und zu welchen Preis das Teclast T65 Plus erscheint ist nicht bekannt.