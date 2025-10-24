Neues E-Ink Tablet Boox Note Air5 C erschienen

Das Unternehmen Boox hat mit dem Boox Note Air5 C ein neues E-Ink Tablet gelauncht, welches als Notebook-Ersatz eingesetzt werden kann.

Seit drei Tagen ist das Tablet für 530 Euro direkt beim Hersteller erhältlich.

Was bietet das Boox Note Air5 C?

Bei 10,3 Zoll Größe arbeitet das Kaleido 3-Display mit 2.480*1.860 Pixeln Auflösung in Schwarz-Weiß und 1.240*980 Pixeln mit Farbdarstellung. Eine Hintergrundbeleuchtung ist integriert, die genauso wie die Farbe und Leuchtstärke eingestellt werden kann. Gut ablesbar bleibt das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Auf dem Tablet können mit einem Eingabestift Skizzen und handschriftliche Notizen erstellt werden. Der Stylus unterstützt 4.096 Druckstufen.

Der verbaute Octacore-Prozessor mit seinen acht Prozessoren wurde mit 6 GB RAM kombiniert und der interne Speicher liegt bei 64 GB. Per microSD-Karte kann der Speicherplatz erweitert werden.

Betriebssystem, Akku und Co.

Das Boox Note Air5 C läuft mit dem Betriebssystem Android 15, weshalb über den Play Store auch Apps heruntergeladen und installiert werden können.

Die beiden Kommunikationsstandards Bluetooth und WiFi stehen auf dem Tablet zur Verfügung, womit eine drahtlose Tastatur angeschlossen werden kann und es ein kleines Notebook verwandelt. Die Akkulaufzeit dürfte wegen des stromsparenden Displays sehr lange sein.

Im Boox Onlineshop lässt sich das Boox Note Air5 C ab sofort für 530 Euro bestellen. Der Versand an die Käufer startet ab dem 28. Oktober 2025. Basierend auf seiner Ausstattung ist das E-Ink Tablet für alle geeignet, die unterwegs gerne E-Books lesen, zeichnen, Notizen schreiben wollen oder ein Notebook-Ersatz suchen.