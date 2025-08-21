Huawei MatePad 11.5 PaperMatte bietet gute Lesbarkeit im Sonnenlicht

Der chinesische Hersteller Huawei offeriert das neue Tablet Huawei MatePad 11.5 PaperMatte mit einem matten Display.

Im Sonnenlicht können Bildschirminhalte nach Herstellerangaben wegen des Spezialdisplays gut abgelesen werden.

Ausstattung Huawei MatePad 11.5 PaperMatte

Auf dem verbauten 11,5 Zoll großen PaperMatte 3.0 Spezialdisplay wird eine Auflösung von 2.456*1.600 Pixeln mit 256 PPI Pixeldichte und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate des Huawei MatePad 11.5 PaperMatte geboten. Die Nutzer können Inhalte im direkten Sonnenlicht gut lesen und die Augen werden geschont.

Ein Kirin T82B Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem neuen Tablet. Der interne Speicher liegt wahlweise bei 128 oder 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Kamera, Akku und Co.

Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite arbeitet mit 13 MP Auflösung und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Der Akku hat 10.100 Milliamperestunden Kapazität für bis zu zehn Stunden Laufzeit. Wenn die Batterie leer sein sollte, kann sie mit dem Schnellladegerät in kurzer Zeit wieder vollständig aufgeladen werden.

Im Kommunikationsbereich werden Wi-Fi, Bluetooth 5.2 und OTG von dem Huawei MatePad 11.5 PaperMatte abgedeckt. Die Sensorphalanx umfasst einen Hallsensor, Schwerkraftsensor und Umgebungslichtsensor.

Vier Lautsprecher sorgen für eine solide Audiowiedergabe und mit zwei Mikrofonen lassen sich Audioaufnahmen wie ein Podcast leicht erstellen. Als Betriebssystem ist HarmonyOS 14.3 auf dem Tablet installiert worden.

Das Huawei MatePad 11.5 Papermatte ist seit kurzem ab 369 Euro in den beiden Farben Grau und Violett erhältlich.