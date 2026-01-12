Neues wasserdichtes Tablet Blackview Mega 12

Das neue wasserdichte Tablet Blackview Mega 12 kann seit heute für rund 300 US-Dollar erworben werden.

Der Nutzer profitiert von einem PC-Modus, 5G, starken Akku und Stylus.

Ausstattung Blackview Mega 12

Das verbaute 12,2 Zoll bemessende IPS-Display des Blackview Mega 12 arbeitet mit 1.600*2.400 Pixeln Auflösung und Widevine L1-Zertifizierung, weshalb hochauflösende Streaming-Inhalte auf dem Tablet wiedergegeben werden können.

Ein MediaTek Dimensity 7300 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 12 bzw. 16 GB RAM als zentrale Recheneinheit.

Der interne Speicher umfasst 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist. Das Gehäuse ist wasserdicht und daher lässt sich das Tablet auch in feuchten Umgebungen, am Strand oder einem See nutzen.

Akku, Kommunikation und Co.

Das Blackview Mega 12 verfügt über einen 10.000 Milliamperestunden starken Akku, der mit maximal 55 Watt innerhalb weniger Stunden wieder vollständig aufgeladen werden kann. Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 50 MP Hauptkamera.

Als Betriebssystem ist Android 16 installiert worden, was einen PC-Modus beinhaltet und die Möglichkeit eröffnet, das Tablet mit einer magnetischen Tastatur als ein kompaktes Notebook zu verwenden. Die Bedienung erfolgt per Finger, Stylus und Tastatur.

Im Handel kann das brandneue Blackview Mega 12 für 300 US-Dollar erstanden werden. Die Zielgruppe sind vor allem Anwender, die ein robustes und wasserdichtes Tablet suchen.