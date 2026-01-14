Neues Oppo Pad Air 5 in Deutschland per Import erhältlich

In Deutschland ist seit ein paar Tagen das neue Tablet Oppo Pad Air 5 per Import für unter 300 Euro erhältlich.

Die Käufer profitieren von einer soliden Ausstattung für den Einsatz zuhause, unterwegs, Schule oder Arbeit.

Ausstattung Oppo Pad Air 5

Das Oppo Pad Air 5 verfügt über ein Display von 12,1 Zoll Größe mit 2.800*1.980 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 900 Nits Helligkeit.

Ein MediaTek Dimensity 7300 Ultra Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 oder 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher umfasst 128 bzw. 256 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Auf der Gehäuserückseite der Oppo Pad Air 5 befindet die 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine Frontkamera mit gleicher Auflösung für die Nutzung bereit.

Die Akkukapazität beträgt 10.050 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit und sollte der Akku leer sein, lässt er sich innerhalb überschaubarer Zeit vollständig aufladen. Als Betriebssystem ist Color OS basierend auf Android 16 installiert worden und damit besteht Zugriff auf den Google Play Store.

Der Kommunikationsbereich umfasst Bluetooth 5.4 und WLAN. Per GPS lässt sich das Oppo Pad Air 5 als Navigationsgerät im Auto verwenden. Der NFC-Chip ermöglicht die kontaktlose Bezahlung von Einkäufen im Supermarkt, Tankstelle oder Kiosk.