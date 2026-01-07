Neues Mittelklasse-Tablet Realme Pad 3

Das neue Tablet Realme Pad 3 ist in der Mittelklasse angesiedelt und kann für umgerechnet weniger als 260 Euro erworben werden.

Die Ausstattung kann sich mit einem 120 Hertz IPS-Display, Quad-Lautsprechern und einem starken Akku sehen lassen.

Was bietet das Realme Pad 3?

Das Realme Pad 3 verfügt über ein 11,6 Zoll großes IPS-Display mit 2.800*2.000 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 550 Nits Helligkeit.

Im Metallgehäuse von 578 g Gewicht befindet sich ein 12.200 Milliamperestunden starker Akku, der in bis zu 16,7 Stunden Laufzeit resultiert. Aufgeladen wird der Akku mit einem maximal 48 Watt starken Ladegerät. Als Besonderheit können auch Smartphones und andere Geräte aufgeladen werden, indem das Mittelklasse-Tablet als Powerbank dient.

Prozessor, Kamera und Co.

Ein MediaTek Dimensity 7300-Max Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Realme Pad 3. Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite arbeitet mit 8 MP Auflösung und die Frontkamera für Selfies oder Videoanrufe ebenfalls.

Der interne Speicher umfasst 128 bzw. 256 GB, der mit einer microSD-Karte leicht erweitert werden kann. Der Nutzer entsperrt das Tablet mit einem Fingerabdrucksensor. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WLAN abgedeckt.

Die Markteinführung des Realme Pad 3 erfolgte als erstes in Indien mit 8 GB RAM und 128 GB Flashspeicher für umgerechnet unter 260 Euro. Das Spitzenmodell mit 8 GB RAM, 256 GB Speicher und 5G-Modem kostet etwas über 300 Euro. Wann und zu welchen Preisen das Mittelklasse-Tablet weltweit verfügbar sein wird ist noch nicht bekannt.