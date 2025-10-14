Handliches E-Ink-Tablet Onyx Boox P6 Pro erschienen

Das neue handliche E-Ink-Tablet Onyx Boox P6 Pro bietet die Größe eines Smartphones, auf dem sich per Stylus handschriftliche Notizen erstellen lassen oder E-Books gelesen werden können.

Vorerst ist das Tablet nur in China für umgerechnet rund 300 Euro erhältlich.

Ausstattung Onyx Boox P6 Pro

Auf dem verbauten 6,13 Zoll großen E-Ink-Display des Onyx Boox P6 Pro wird mit 1.648*824 Pixeln Auflösung und 300 PPI Pixeldichte gearbeitet. Die „Color“-Variante verfügt über ein Kaleido 3 Panel mit 4.096 Farben und 150 PPI Pixeldichte.

Seine Kompaktheit macht das E-Ink-Tablet sehr mobil, weil es mit seinen 175 Gramm Gewicht und geringen Abmessungen in jede Hosentasche passt. Bei direkter Sonneneinstrahlung bleiben die Inhalte auf dem „Papierdisplay“ gut ablesbar, wobei für das Lesen in Dunkelheit eine Frontbeleuchtung und anpassbare Farbtemperatur zur Verfügung steht.

Akku, Betriebssystem und Kamera

Die Akkukapazität liegt bei 3.950 Milliamperestunden und resultiert in einer tagelangen Laufzeit. Eine Hauptkamera mit 16 MP Auflösung befindet sich auf der Gehäuserückseite.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem Lautsprecher, Mikrofonen, Umgebungslichtsensor, 5G-Modem, 6 GB RAM, Speicherkartenleser und Android 13 Betriebssystem.

In China ist das Onyx Boox P6 Pro seit kurzer Zeit für umgerechnet für rund 300 Euro erhältlich und ca. 360 Euro werden für die Farbversion berechnet. Das Modell mit Farbdisplay bietet 8 GB RAM Arbeitsspeicher. Wann und zu welchen Preisen das E-Ink-Tablet in Deutschland und anderen Ländern verfügbar sein wird ist nicht bekannt.