Einsteiger-Tablet Odea A12 bietet gute Ausstattung

Das neue Einsteiger-Tablet Odea A12 verfügt über eine gute Ausstattung und kann für weniger als 90 Euro erworben werden.

Als Besonderheit ist ein GNSS-Modul zur mobilen Navigation verbaut.

Ausstattung Odea A12 Tablet

Das Odea A12 arbeitet mit einem 11,97 Zoll großen Display und 2.000*1.200 Pixeln Auflösung. Ein Unisoc T606 Octacore-Prozessor dient verbunden mit 4 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Die CPU hat eine ausreichende Leistung für einfache allgemeine Aufgaben.

Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte ohne Probleme erweitert werden kann. Im Kommunikationsbereich wird nur WiFi abgedeckt, weshalb unterwegs nur ein Surfen mit WLAN-Hotspots oder über das heimische WLAN-Netzwerk möglich sind.

Mobile Navigation

Das verbaute GNSS-Modul im Odea A12 versetzt den Anwender in die Lage, das Tablet als Navigationsgerät zu nutzen. Der Anschluss eines Kopfhörers ist möglich, da eine Klinkenbuchse verfügbar ist.

Auf der Gehäuserückseite steht eine 13 MP Hauptkamera bereit und für Selfies oder Videoanrufe gibt es eine 8 MP Frontkamera. Als Betriebssystem ist Android 14 installiert worden.

Die Akkukapazität beträgt 8.000 Milliamperestunden und resultiert in acht bis zehn Stunden Laufzeit. Per USB-C wird der Akku innerhalb einer überschaubaren Zeit vollständig aufgeladen.

Basierend auf seiner Ausstattung und günstigen Preis von unter 90 Euro ist das preiswerte Odea A12 ein Tablet für preisbewusste Nutzer.