Gaming-Tablet Brave Ark erschienen

Das Unternehmen Brave hat mit dem Ark ein neues Gaming-Tablet für 350 Euro gelauncht, was technisch eine sehr gute Ausstattung bietet.

Als Zielgruppe werden anspruchsvoller Spieler angesprochen.

Ausstattung Brave Ark

Das brandneue Gaming-Tablet Brave Ark verfügt über ein 12,95 Zoll großes IPS-Display mit 2.880*1.840 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und hoher Helligkeit.

Als zentrale Recheneinheit arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octacore-Prozessor mit 12 GB RAM. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der mit einer microSD-Karte um maximal 1 TB erweitert werden kann.

Akku, Betriebssystem und Co.

Beim Betriebssystem entschied sich der Hersteller für Android 15. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WiFi abgedeckt. Die Akkukapazität liegt bei 14.550 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Per 3,5 mm Klinkenanschluss kann ein Headset mit dem Brave Ark verbunden werden.

Das Brave Ark kann seit kurzem für umgerechnet weniger als 330 Euro erworben werden. Die Käufer erhalten das Gaming-Tablet mit einem Eingabestift, während eine Tastatur als Zubehör verfügbar ist. Basierend auf seiner Ausstattung ist das Tablet für Nutzer empfehlenswert, die unterwegs gerne anspruchsvolle Spielen zocken, zeichnen oder Streaminginhalte geniessen wollen.