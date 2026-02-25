Lenovo Tab K11 Gen 2 Tablet im Angebot

Das Tablet Lenovo Tab K11 Gen 2 ist derzeit im Lenovo Onlineshop für unter 200 Euro erhältlich.

Die technische Ausstattung kann sich mit einem 2.5K-Display, 8 GB RAM und GPS sehen lassen.

Ausstattung Lenovo Tab K11 Gen 2

Das 11 Zoll große IPS-Display des Lenovo Tab K11 Gen 2 Tablets arbeitet mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ein Dimensity 6300 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM dient als Rechenwerk in dem Tablet.

Der interne Speicher beläuft sich auf 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Bedient werden kann das Tablet per Touchscreen und alternativ mit einem Stylus.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 7.040 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit und sollte der Akku leer sein, kann er mit dem 20 Watt starken Netzteil innerhalb weniger Stunden wieder vollständig aufgeladen werden.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 13 MP Hauptkamera mit Blitz verbaut worden und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Vier Lautsprecher mit Dolby Atmos stehen bereit.

Der Kommunikationsbereich umfasst Bluetooth 5.2, WiFi 5 und 5G. Im Ortungsmodul sind GPS, GLONASS, Galileo und A-GPS integriert, womit das Tablet unterwegs als Navigationsgerät eingesetzt werden kann. Per 5G-Modem ist ebenfalls ein Internetzugang möglich. Als Betriebssystem ist Android 15 installiert worden, nach Herstellerangaben ist ein Upgrade bis Android 17 möglich und Sicherheitsupdates werden bis Juni 2029 gewährt.

Im Lenovo Onlineshop ist das praktische Lenovo Tab K11 Gen 2 für 199,00 Euro käuflich zu erstehen.