DuRoBo Krono E-Paper Tablet auf Kickstarter gefragt

Auf Kickstarter konnte das neue E-Paper Tablet DuRobBo Krono bisher erfolgreich über 16.000 Euro einsammeln.

Das Android-Tablet bietet eine gute Lesbarkeit vor allem für E-Books und lässt sich in verschiedenen Bereichen einsetzen.

Ausstattung DuRoBo Krono

Das brandneue DuRoBo Krono Tablet verfügt über ein 6,13 Zoll großes E-Ink Carta 1200-Display mit 846*1.648 Pixeln Auflösung. Die Vorteile resultieren in einer langen Akkulaufzeit, Augenfreundlichkeit und dass elektronische Bücher gut darauf gelesen werden können.

Ein Octacore-Prozessor arbeitet in Kombination mit 6 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Android-Tablet. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist.

Akku, Lautsprecher und Co.

Die Akkukapazität des DuRoBo Krono E-Paper Tablet beträgt 3.950 Milliamperestunden und dürfte eine lange Laufzeit ergeben. Per USB-C wird der Akku innerhalb weniger Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Zwei Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen eine Audioaufnahme bzw. Audiowiedergabe und bei Bedarf lässt sich per Bluetooth ein Headset mit dem Tablet verbinden. Beim Betriebssystem handelt es sich um Android 13, womit auch Android-Apps nutzbar sind.

Die Spark-App dient für Sprachnotizen, der Sammlung eigener Ideen und KI-Zusammenfassungen. Von der Lese-App werden E-Books verschiedener Formate unterstützt.

Alle Unterstützer erhalten das DuRoBo Krono E-Paper Tablet im Rahmen der Kickstarter-Kampagne derzeit für 249 Euro. Die Zielgruppe sind Nutzer, die unterwegs gerne E-Books lesen oder ein Tablet mit augenfreundlichen Display suchen.