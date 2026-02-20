Mittelklasse-Tablet Honor Pad X8b erschienen

Das neue Mittelklasse-Tablet Honor Pad X8b ist für rund 150 Euro im Handel erschienen und bietet eine gute Ausstattung als Gegenleistung.

Als Zielgruppe werden preisbewusste Nutzer angesprochen.

Ausstattung Honor Pad X8b

Im verbauten 11 Zoll bemessenden IPS-Display des Honor Pad X8b wird mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und 500 Nits Helligkeit gearbeitet.

Als CPU dient ein Qualcomm Snapdragon 680 Octacore-Prozessor in dem Aluminiumgehäuse mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher. Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite läuft mit 5 MP Auflösung und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera zur Verfügung.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität im Honor Pad X8b beläuft sich auf 10.100 Milliamperestunden für bis zu 97 Tage Laufzeit im Bereitschaftsmodus, 22 Stunden Videowiedergabe und 123 Stunden Musikwiedergabe. Innerhalb weniger Stunden ist der Akku wieder vollständig aufgeladen. Als Betriebssystem ist MagicOS 10 basierend auf Android 16 installiert worden. Der interne Speicher beträgt 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Das Honor Pad X8b ist vorerst nur in Saudi-Arabien für umgerechnet ca. 150 Euro mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher erhältlich. Basierend auf seiner Ausstattung eignet sich das neue Tablet vor allem für Einsteiger, die ein günstiges Modell für den Alltag oder Freizeit suchen.